Plug Power-Aktie: Was für ein Wahnsinn!

Wer sich in den vergangenen Tagen darauf verlassen hat, Plug Power könnte einen Aufwärtstrend einfahren, sieht sich jetzt enttäuscht. Die US-Amerikaner haben am Dienstag einen massiven Wertverlust von -9 % hinnehmen müssen. Das ist insofern ein Schlag ins Gesicht der Optimisten, als noch immer nicht ganz klar ist, welche Ursache hierfür verantwortlich zeichnen kann. Plug Power hat auf diese Weise allerdings einen Marktwert von gut 250 Millionen Dollar von den Kurstafeln gestrichen!

Dennoch bleiben noch immer Analysten zufrieden und auch zuversichtlich. Die gehen nach den vorliegenden Daten auf Marketscreener davon aus, der Kurs könnte um 24 % klettern. Die Analysten erwarten im Durchschnitt – im Einzelfall abweichend davon sind es viel mehr – Kursgewinne auf nun ca. 5,67 Dollar, Dies wären etwas mehr als 5 Dollar. Zudem wäre dann die Marktkapitalisierung bei gut 3 Mrd. Dollar anzusiedeln. Kann die Aktie dies allerdings wert sein?

Die Börsen sind offenbar bei Plug Power noch uneins!

Tatsächlich herrschen hier Fragen vor. Plug Power scheint nach Meinung von Aktionären nicht so einfach einzuschätzen sein, wie dies sicherlich wünschenswert wäre. Denn das Unternehmen hat kürzlich zwei wertvolle Meldungen am Markt platziert. Zum einen gewährt die US-Regierung Plug Power wohl ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar. Zum anderen hat Plug Power den Betrieb in Georgia beschrieben.

Dort sollen Produktionsmengen über 15 Tonnen Wasserstoff täglich entstehen. Der Markt zeigte sich froh und euphorisch. Es schien so, als sollte der Kurs in Richtung von 5 Euro stürmen können. Das ist vorerst Geschichte. Denn nun kämpft das Unternehmen mit Gewinnmitnahmen – im besseren Fall.

Wenn dies die ersten Gewinnmitnahmen sind, zeigt der Markt, dass er dem Braten nicht ganz traut. Am 7.3. wird das Unternehmen dem Markt die eigenen Quartalszahlen präsentieren müssen. Da kann es Überraschungen in die eine wie in die andere Richtung geben!

