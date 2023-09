Plug Power-Aktie: Was für ein Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power aus den USA ist so etwas wie der Hoffnungsträger der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie im Vergleich zur norwegischen Nel Asa. Dennoch bleiben die Amerikaner von Plug Power derzeit den Beweis ihrer strukturellen Stärke schuldig. Es sieht nicht so aus, als würde der Wert nun einen besonders starken Aufwärtstrend einleiten können. Am Dienstag ging es um fast 1 % abwärts. Die Situation verschärft sich zudem durch die bloße Kurshöhe.

Plug Power: Die Zahlen müssen es am Ende richten

Der Kurs wird aus Sicht der Investoren und Analysten gleichfalls belastend sein. Die Aktie kämpfte am Dienstag mit der Marke von 7 Euro. Diese Marke ist im charttechnischen Vergleich zumindest nicht unbedeutend. Denn es ist schon länger her, dass die Aktie massiv unter der Untergrenze notierte. Vor wenigen Tagen, am 22. September...