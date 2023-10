Plug Power-Aktie: Was für ein Ding!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

Plug Power ist ein Unternehmen, das höchst umstritten ist. Dabei ging es zuletzt deutlich nach unten. Auch am Mittwoch verlor die Aktie der US-Amerikaner deutliche -2 %. Der Wochenverlust ist gravierend. Über fünf Tage hinweg betrachtet ging es für Plug Power nun um mehr als -13 % nach unten. Am Montag hatte der Titel zum Auftakt der Woche ein Aha-Erlebnis: Die Aktie verlor fast -10 %. Nun gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion: Investoren können auf vermeintlich günstigem Niveau einsteigen und Extra-Rendite schaffen – oder Investoren verkaufen bzw. steigen in den laufenden Abwärtstrend hinein nicht ein. Die Redaktion etwa des TechAktienMasterclass hat sich eindeutig positioniert.