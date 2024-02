Plug Power-Aktie: Was für ein Abschlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Am Dienstag verlor die Aktie von Plug Power erheblich. Es ging um -6,5 % abwärts. Die Amerikaner haben wahrscheinlich indes nur an Gewinnmitnahmen zu knabbern. Die Notierungen lagen vorher in den vergangenen fünf Handelstagen mit ca. 16,25 % im Plus. Die Aktie ist aus Sicht von Analysten derzeit nicht im klaren Aufwärtstrend, wie die jüngsten Gewinne es vielleicht suggerierten.

Plug Power: Die Überraschung

Die Überraschung waren vor zwei Wochen Angaben zu Krediten aus der Regierung über 1,6 Mrd. Dollar sowie über den Betrieb in Georgia. Das alles reicht noch nicht aus, um den Wert dauerhaft in den formalen Aufwärtstrend zu schieben. Die Kurse sind aus Sicht von Analysten deshalb nicht zufällig bei Tradern am Dienstag wieder unter Druck geraten. Im März wird es spannend – dann folgen die Quartalszahlen.

