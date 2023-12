Plug Power Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen. Er ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Plug Power-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI über dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,16), wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Plug Power.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Plug Power besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen war das Interesse der Anleger vor allem an negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Plug Power beträgt 0 Prozent, was 17,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 7 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Plug Power liegt bei 18,22 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 363,67 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine Einstufung als "Gut".