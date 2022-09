Plug Power-Aktie: War es das schon wieder?

Durch einen neuen Deal mit Amazon erlebte die Plug Power-Aktie kürzlich sehr viel Rückenwind. Leider sollte das nicht ausreichen, um mit Blick auf den Donchian-Channel oder andere charttechnische Indikatoren neue Ausrufezeichen zu hinterlassen. Stattdessen scheiterten die Bullen einmal mehr an der Linie bei 30 Euro. Von dort ging es in den letzten Tagen immer weiter in die Tiefe und mit… Hier weiterlesen