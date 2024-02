Plug Power-Aktie: Wahnsinnige Gewinne!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist am Dienstag massiv durchgestartet. Das Unternehmen wird in Kürze seine Quartalszahlen präsentieren. Die Börsen scheinen sich auf steigende Kurse einstellen zu wollen, denn der Kurs konnte sich gleich um über 14 % aufwärts schieben. Damit hat die Aktie einen deutlichen Sprung über die Marke von 3 Euro geschafft. Es ist nicht auszuschließen, so eine Vermutung beim “Aktionär”, dass ein institutioneller Investor die Kurse angeschoben hat, weil er einspringen will – vor den Zahlen. Anders ließe sich die Branchen-Stärke tatsächlich kaum erklären. Plug Power ist in den Tagen zuvor ohne Nachrichten massiv gefallen.

Jetzt steigt die Aktie, gleichfalls ohne jede Nachricht. Es sieht so aus, als seien die Verhaltensweisen an der Börse technisch und nicht mehr wirtschaftlich bedingt. Dennoch: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen gezeigt, warum es immer noch Zweifel gibt. Die jüngst genannten Daten, ein Kredit etwa der US-Regierung, waren gut. Dennoch hat der Markt schlicht Sorge.

Grund für die Sorgen bei Plug Power: Die schlechten Zahlen!

Grund bleibt die Sorge davor, dass das Unternehmen die Gewinnzone nicht mehr erreichen wird – im betriebswirtschaftlichen Sinne. Der Konzern hat aktuell noch damit zu kämpfen, dass er mutmaßlich im vergangenen Jahr die Umsätze nicht mehr auf 1 Mrd. Dollar treiben konnte, wie er selbst es zuvor noch prognostiziert hat. Kurz vor Weihnachten “bestätigte” Plug Power alle Ziele und Prognosen.

Danach sieht es jetzt nicht mehr aus, auch vor den Quartalszahlen nicht. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der Analysten wohl als Kandidat für permanente Unruhen gelten müssen. Die Schätzungen sehen z. B. auch, dass der Verlust wahrscheinlich deutlich höher ausfällt als langfristig angenommen worden war. Daher ist der Gewinn von 14 % am Dienstag ein Zeichen dafür, dass hier institutionelle Investoren viel Geld reingepumpt haben.

