Plug Power-Aktie: Wahnsinnige Gewinne!

Plug Powers Aktie hat in der vergangenen Woche die Börse regelrecht niedergetrampelt. Der Kurs ist am Ende um annähernd 40 % gen Norden gelaufen – oder besser explodiert. Damit hätten die wenigsten Beobachter gerechnet, die wenigsten Eigentümer sicherlich gleichfalls. Die Aktie hat nun eine Marktkapitalisierung von fast 2,85 Mrd. Dollar erreicht – und damit wieder ein Niveau, bei dem sich die genaue Betrachtung auch lohnen wird. Denn Plug Power liefert derzeit sogar Nachrichten, was in der Geschichte der vergangenen zwei Jahre auffallend positiv ist. Ob die Notierungen sich nun weiter nach oben schieben, wird wahrscheinlich schon kurzfristig die große Frage sein. Denn Plug Power marschiert – wenn es denn so kommt – gleich in Richtung einer runden Marke. 5 Euro stehen auf dem Zettel.

Die Kurstafeln zeigen bald vielleicht schon wieder 5 Euro an!

Das wäre im Konjunktur betrachtet eine Leistung. Damit hätte vor kurzer Zeit insofern niemand gerechnet, als die Frage aufkam, ob Plug Power auch nur noch die Untergrenze von und bei 2 Euro wird halten können. Die Enttäuschung nach dem letzten Quartalsbericht und den darauffolgenden Wochen war zu groß.

Plug Power hat wie so oft die Erwartungen klar verfehlt. Zudem aber hat Plug Power auch durchblicken lassen, dass das Unternehmen Geld benötigt. Kapital, das aktuell fehlt. Die möglichen Wege waren eine Kapitalerhöhung und ein oder mehrere Darlehen. Dies schien unmöglich, womit die Aktie ihren Weg nach unten noch einmal massiv fortsetzte.

Nun kehrt sich langsam alles um. Plug Power hat vom Energieministerium die Zusagen über ein Darlehen von 1,6 Mrd. Dollar erhalten. Eine starke Leistung, die sicherlich über einen längeren Zeitraum die Zweifel zerstreut. Zudem läuft der Betrieb in Georgia an. Dort sollen 15 Tonnen Wasserstoff täglich produziert werden. Plug Power hat wieder drei Dinge: Geschäft, Geld und das Vertrauen!

