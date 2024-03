Plug Power-Aktie: Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wahnsinn, was der Aktie von Plug Power nun widerfahren ist. Der Titel musste am Mittwoch einen massiven Abschlag in Höhe von mehr als -6 % hinnehmen. Die Aktie kratzt jetzt wieder an der Untergrenze von 34 Euro und ist vollkommen instabil geworden. Die Aktie ist dabei insgesamt in den vergangenen fünf Tagen vorher schon um annähernd 5 % nach unten gerutscht. Mit anderen Worten: Der Konzern hat an den Börsen die nächste Abwärtsfahrt angetreten. Es kann übel werden.

Plug Power: Was für Vorzeichen

Jedenfalls sind die Vorzeichen für das Unternehmen nicht mehr gut. Die Aktie hat dabei in den vergangenen Wochen nach Bekanntgabe der Quartalszahlen im 4. Quartal 2023 und der Jahreszahlen für 2023 zunächst einen Aufschlag nach oben geschafft. Dennoch sieht es derzeit so aus, als sollte der Titel es schwer haben, in den kommenden Wochen die gute Stimmung zu verteidigen.

Wirtschaftlich ist die Skepsis einiger Analysten und Investoren verständlich. Denn Plug Power hat bei den Zahlen schon erkennen lassen, wie schwach das Unternehmen an sich aufgestellt ist, Konkret: Die Amerikaner haben einen ungeheuren Verlust hinnehmen müssen. Mehr als 1,3 Mrd. Dollar Verlust standen damit zum Jahresende zu Buche. Der Titel hat auf diese Weise einen Abwärtslauf initiiert, den niemand so für möglich gehalten hättet. Die Schätzungen sahen jeweils selbst am Ende der Wartezeit nur Verluste von ca. 980 Millionen Dollar vor.

Die Amerikaner haben die Börsen massiv enttäuscht und einen enormen Abschlag auf alle Schätzungen fabriziert. Dennoch hielten sich die Kurse zwischenzeitlich überraschend stark.

Nun indes sind die Kurse wohl erneut zusammengebrochen, weil seit dem Bericht keine weitere Nachricht mehr kam. Es gibt keine neuen Einschätzungen zu den Umsätzen, zu den Verlusten oder auch nur neue Projekte oder Aufträge. Demzufolge ist die Aktie wirtschaftlich betrachtet verdient nach unten durchgerauscht. Die Notierungen haben aus der Warte von Beobachtern einen massiven Vertrauensverlust erlitten. Seit mehr als 4 Jahren enttäuscht Plug Power mit seinen Zahlen die Analysten und die Märkte jeweils. Damit hat die Aktie aus dieser Sicht vor allem viele Trader und Spekulanten angelockt. Die wiederum orientieren sich inzwischen nicht mehr nur am Trend von Plug Power selbst.

Die kurzfristigen Akteure orientieren sich zunehmend auch an der Stimmung im gesamten Sektor. Diese Stimmung lässt deutlich nach. Das lässt sich anhand von Nel Asa belegen, das lässt sich auch anhand der kanadischen Ballard Power zeigen. Diese beiden Unternehmen haben gleichfalls mit ihren Zahlen jeweils enttäuscht. Die Börsenstrafe folgte dann auf dem Fuß.

