Plug Power-Aktie: Der Wahnsinn!

Die Börsen proben bei Plug Power derzeit den Wahnsinn. Die US-Amerikaner konnten sich am Montag über einen Aufschlag in Höhe von mehr als 7,5 % freuen. Dies wiederum schließt fast nahtlos an die vergangene Woche an. Da waren die Notierungen um gut 30 % nach oben gezogen. Wie kann es zu derartigen Bewegungen kommen? Es gibt seit fast einer Woche keine neuen Nachrichten mehr, die das Unternehmen aktuell nach vorne bringen könnten. Dennoch: Zuversicht ist auch bei Analysten derzeit noch immer zu sehen und auch zu spüren.

Plug Power: Die Zuversicht ist weiterhin vorhanden!

Ganz konkret geht es für die Amerikaner derzeit um einen weiteren Aufschlag von gut 71 %. Das ist die Konsens-Schätzung, die über Marketscreener soeben vertrieben wird. Die Schätzung sieht noch immer einen Kurs von gut 5,80 Dollar vor. Dies wären umgerechnet mehr als 5 Euro. Die Aktie notiert gegenwärtig bei 3,38 Euro, womit auch in Euro notiert ein erhebliches Potenzial für Kursgewinne sichtbar wird und bleibt.

Die Marktkapitalisierung hat mittlerweile wieder deutlich die Marke von 2 Mrd. Dollar überschritten. Damit ist die Aktie unverändert wieder im Aufwärtsmarsch, jedenfalls auf die kurzfristige Perspektive gemünzt. Der Titel wird damit immer noch charttechnisch im Abwärtstrend geführt – dieser Abwärtstrend jedoch stabilisiert zumindest die Unterstützungen auf dem Niveau von ca. gut 3 Euro. Die Crash-Gefahr hat sich aus Sicht der Chartanalysten nun deutlich reduziert.

Der Titel findet sich auch stimmungstechnisch noch nicht wieder auf Aufwärtsfahrt. Denn immerhin belaufen sich die Verluste seit Anfang des Jahres auf noch -27 %.

Dennoch: Derzeit ist die Stimmung besser, nachdem das Energieministerium aus den USA ein Darlehen über 1,6 Mrd. Dollar zugesagt hat. Das hebt die Aussichten des Unternehmens. Analysten greifen mit ihren Schätzungen – siehe oben – diese Stimmung ersichtlich noch immer auf!

