Plug Power Aktie: Die Wahl!

Plug Power hat einen bemerkenswerten Sprung hingelegt. Die Kurse stiegen in den ersten Handelssitzungen um etwa 1,50 % und erhöhten das Ergebnis der letzten fünf Tage auf über 12,80 %. Dies deutet auf die aktuelle Verfassung des Aktienmarktes hin. Im Moment scheint Plug Power besonders erfolgreich zu sein – fast überraschend so könnte laut Analysten und Beobachtern bald eine Entscheidung über den kurzfristigen Trend getroffen werden.

Plug Powers anvisiertes Ziel

Die Nachrichtenlage rund um Plug Power ist in letzter Zeit unverändert geblieben. Das Unternehmen hat kürzlich einen Zuschuss für ein Konsortium zur Errichtung eines Offshore-Windparks in der EU erhalten, was offenbar bei den Börsen Anklang findet.

In den vergangenen Tagen konnte sich Plug Power bereits der Marke von zehn Euro annähern, was Chartanalysten besonders...