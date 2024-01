Plug Power Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Plug Power-Aktie hat in letzter Zeit gemischte Bewertungen erhalten, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,19 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,59 USD liegt, was einer Abweichung von -43,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 4,75 USD, der nur um -3,37 Prozent vom letzten Schlusskurs abweicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen also für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Plug Power auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Plug Power diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da diese bei 0 Prozent liegt und damit 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 16,94) liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,28 Punkten, was bedeutet, dass Plug Power momentan überverkauft ist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Beim 25-Tage-RSI hingegen ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Plug Power-Aktie, wobei die technische Analyse und die Dividendenpolitik eher negativ ausfallen, während die Stimmung der Anleger und der RSI positiver bewertet werden.