Plug Power-Aktie: Vorsicht, die Hoffnung trügt!

Plug Power-Aktionäre werden dieser Tage ihr Glück kaum fassen können. Nachdem das Papier des US-Wasserstoffunternehmens bereits am Freitag und am Montag in Summe um +17% zulegte, sprang die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) am Dienstag im US-Handel um über +30% nach oben. Was treibt den Kurs so stark in die Höhe?