Plug Power Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von Plug Power wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 5 positiv, 2 neutral und keine negativ. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 16,57 USD erwartet, was einer Erwartung von 387,39 Prozent entspricht im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 3,4 USD. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

Im Branchenvergleich hat Plug Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -63,37 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -68,99 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Plug Power sogar um 70,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Plug Power mit 0 Prozent 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" wird die Aktie daher als unrentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen wider. Während in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu finden waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Plug Power in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.