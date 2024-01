Plug Power-Aktie: Verwirrend

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

wenn Sie jetzt, in diesen Sekunden auf die Börse sehen, werden Sie erstaunt sein: Plug Power ist wieder um -8,1 % nach unten durchgereicht worden. Der Titel hat am Mittwoch einen Kurs von am Ende nur noch 3,2 gehabt. Viel zu niedrig, um noch von einem Aufwärtstrend sprechen zu können. Die Notierungen haben damit vielmehr wieder ziemlich exakt den Stand erreicht, der noch vor wenigen Wochen als tiefster Kurs der zurückliegenden Jahre in diesem Jahrzehnt galt. Die Aktie hat nun einen Marktwert von 2,25 Milliarden Dollar. Auch das ist wieder ein trauriger Kurs, der doch dem widerspricht, was in den vergangenen Tagen geschah.

Am Dienstag war es für die US-Amerikaner immerhin um gut 31 % aufwärts gegangen. Die Aktie hat vor allem aus zwei Gründen einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht. Der wird nun schon wieder leicht korrigiert.

Geld ist da!

Plug Power hat gewonnen, weil die US-Amerikaner nun eine Anlage in Georgia in Betrieb nehmen können oder konnten. Die produziert ca. 5 Tonnen Wasserstoff, wenn sie ausgelastet ist – täglich. Flüssigen Wasserstoff, um genau zu sein. Eine enorme Leistung und vor allem ein Grund für die Börsen, wieder an diese Technologie zu glauben. So jedenfalls sah es für den Titel nun aus. Die Wasserstoff-Aktien insgesamt ließen sich von der positiven Stimmung anstecken und machten sich auf den Weg nach oben.

Der zweite Punkt für Plug Power war fast noch interessanter. Der Betrieb in Georgia wurde mit einem Darlehen oder vielmehr einer Darlehenszusagen aus dem US-Energieministerium möglich gemacht. Es geht um ein Darlehen in Höhe von 1,6 Mrd. Dollar, das Plug Power erhält. Dass die Firma Geld benötigt, war seit längerer Zeit klar und bekannt. Nun aber ist es für Plug Power aus Sicht der Analysten schon deshalb und insofern viel besser, die Zusage erhalten zu haben, als wohl die wenigsten Beobachter überhaupt daran gedacht haben, das Unternehmen könnte einen Kredit erhalten.

Zumal das Unternehmen mit dem Umfang von 1,6 Mrd. Dollar, um den es hier geht, auch einen massiven Geldtopf gewonnen hat – und auch das hätte so wohl kaum jemand erwartet.

Nun wachsen die Bäume indes nicht in den Himmel. Das Unternehmen steht aus Sicht von Analysten noch immer vor einem wirtschaftlichen Bergmassiv. Die Verluste im laufenden Jahr werden derzeit noch auf -563 Millionen Dollar geschätzt. Das ist ein Pfund: Die Aktie würde danach aus Sicht von Analysten aktuell kaum die Chance haben, aus eigener Kraft und wirtschaftlichem Antrieb einen immensen Aufschwung zu schaffen. Trendtechnisch stehen erneut Fragezeichen an, da es jetzt wie beschrieben zu Gewinnmitnahmen gekommen ist.

