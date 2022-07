Plug Power-Aktie: Verpufft diese Aufregung?

Liebe Leser, in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um die Plug Power-Aktie bestellt ist. Ihre Analysen in der Zusammenfassung: Der Stand! Letzte Woche Freitag verlor die Plug Power-Aktie deutlich, denn ein Gerücht aus den USA hat die Anleger in Aufregung versetzt. Doch sieht es nun wieder besser aus? Plug Power Rating vom 21.07.2022: 5 von 9… Hier weiterlesen