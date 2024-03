Plug Power-Aktie: Vernichtend

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für eine Entwicklung schon wieder für und von Plug Power. Die Amerikaner haben am Freitag einen weiteren Abschlag in Höhe von mehr als 5 % hinnehmen müssen. Damit fiel die Aktie schon wieder in Richtung von 3 Euro. Noch fehlen aktuell gut 13 Cent – allerdings ist diese charttechnische Untergrenze schon wieder recht nahe.

Das wird schwierig

Neue Nachrichten stehen derzeit nicht an. Vielmehr wird die Aktie aus der Sicht von Analysten damit ausschließlich von der Trend-Situation berührt und getrieben. Die ist ausgesprochen schwierig. Die Notierungen sind aus der Sicht von technischen Analysten und von charttechnischen Experten klar auf dem Weg nach unten.

Derzeit fehlen aktuell noch mehr als 20 %, um überhaupt eine Chance – aus Sicht dieser Schule – zu haben, in den Aufwärtstrend zurückzukehren. Der Weg ist weit.

