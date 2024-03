Plug Power-Aktie: Unvermutetes Comeback!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am letzten Handelstag der zu Ende gehenden Woche noch einmal für Furore gesorgt. Die Amerikaner konnten einen Aufschlag in Höhe von über 3,9 % verbuchen. Damit führten sie die Aktie auf Kurse von mehr als 3,68 Euro – die Notierungen sind auf dem Weg dazu, sich wieder in eine deutlich bessere charttechnische Position zu manövrieren. Denn: Innerhalb einer Woche ging es rechnerisch nun um annähernd 20 % nach vorne.

Die Nachrichtenlage: Analysten sind zuversichtlich

Aus dem Unternehmen selbst gibt es gegenwärtig keine neuen Nachrichten oder Informationen. Aber aus den Häusern von Analysten kommen durchaus die Einschätzungen, die an den Börsen unter dem Strich sicherlich gerne gelesen werden. Zuletzt hat HSBC dem Unternehmen bescheinigt, ein „Kauf“ zu sein.

Dabei hat HSBC den Zielkurs etwas justiert. Statt bis dato 9 Dollar gibt das Finanzhaus nun einen Zielkurs in Höhe von 8,50 Dollar an. Damit können die Börsen allerdings leben, denn das wären immer noch mehr als 100 % Aufschlag gegenüber dem gegenwärtigen Kurs an den Aktienmärkten. Insofern ist die Aktie aus der Warte von Analysten insgesamt zuletzt durchaus positiv bewertet worden.

Die Gesamtschätzung sieht einen Aufschlag in Höhe von gut 34,9 % vor. Die Notierungen können im Fall des besten Schätzwertes sogar um über 361 % klettern. Das wäre allerdings abenteuerlich. Denn bei aller Euphorie bleibt dem Unternehmen ein Problem erhalten: Die Umsätze im abgelaufenen Jahr waren schon schwach. Fraglich ist, ob es gelingt, die Umsätze tatsächlich wie erhofft deutlich aufwärts zu schieben.

Die Amerikaner von Plug Power sind dabei darauf verwiesen, neue Aufträge und Projekte zu vermelden. Zumindest war bei den jüngsten Quartalszahlen diesbezüglich noch etwas Vorsicht am Markt zu spüren. Deshalb ist es nun erstaunlich, dass der Markt mit den höheren Gewinnen eine starke Meinung äußert.

