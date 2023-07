Plug Power-Aktie: Unglaubliche Zuwächse von über 62 % - Kann das wirklich sein?

Am Freitag verzeichnete Plug Power auf dem Aktienmarkt einen geringen Anstieg, der jedoch genügend Potential für weiteren Aufschwung in der kommenden Woche bietet. Die Aktie stieg um zirka 0,40 %. Trotz einer scheinbar bedrohlichen Entwicklung in der vergangenen Woche hat Plug Power nur 6,50 % verloren und bewegt sich somit auf einer soliden Kursbasis.

Plug Power: Eine stabile Marke hält stand

Es ist bemerkenswert, dass Plug Power es gelungen ist die Unterstützungsebene von 10 Euro zu halten – auch ohne Neuigkeiten. Diese Leistung wird aus charttechnischer Perspektive als stark eingestuft und ermöglicht den US-Amerikanern die Fortsetzung eines kurzfristigen Aufwärtstrends.

In den letzten zwei Monaten konnten die Notierungen massiven Zuwachs verzeichnen – ausgehend von ehemals gut 7 Euro. Nun steht eine Überprüfung durch...