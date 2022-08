Plug-Power-Aktie: Unfassbare Euphorie – aber warum eigentlich?

Die US-Regierung unter Joe Biden will der Inflation den Kampf ansagen und die heimische Wirtschaft kräftig ankurbeln. Hierfür plant das Weiße Haus den sogenannten „Inflation Reduction Act“ – ein gigantisches Konjunkturprogramm. Insgesamt will Präsident Joe Biden 430 Milliarden Dollar an staatlichen Geldern in die Hand nehmen, um etliche Wirtschaftssektoren auf Vordermann zu bringen. Dabei geht es auch um Subventionen im… Hier weiterlesen