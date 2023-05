Plug Power-Aktie: Unerwartete Entwicklungen!

Liebe Finanzinteressierte,

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Plug Power hat kürzlich eine Trendwende an der Börse angezeigt. Am Pfingstmontag stieg die Aktie in den ersten Handelsminuten um 2%, was sie deutlich stärker als ihre Konkurrenz wie Nel Asa aus Norwegen erscheinen lässt. Trotz des Aufschlags bleiben einige offene Fragen bestehen.

Plug Power: Woher sollen die gewaltigen Gewinne kommen?

Verglichen mit der Konkurrenz von Nel Asa verfügt Plug Power über enorme Kursziele, welche von Analysten vorgeschlagen wurden. Beobachter und Analysten sind jedoch besorgt darüber, woher diese massiven Kursgewinne kommen sollen.

Im Moment gehen die Analysten im Konsens von einem zukünftigen Kurs von 19,18 $ aus – das entspricht mehr als 15 €. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,25 $. Das bedeutet rechnerisch noch ein...