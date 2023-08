Plug Power-Aktie: Unerschütterlich!

Zu Wochenanfang deutete sich eine mögliche Unterbrechung des massiven Abwärtstrends der Plug Power-Aktie an. Die Aktien des US-Spezialisten für Wasserstoff und Brennstoffzellen hatten nach erneut enttäuschenden Quartalszahlen am Wochenende an der Nasdaq bis auf 8,67 Dollar nachgegeben und konnten sich zunächst wieder leicht auf 9,38 Dollar erholen. Mittlerweile liegt die Plug-Aktie jedoch noch tiefer bei 8,54 Dollar und hat in nur einer Woche weitere 20 Prozent an Wert verloren. Dennoch bleiben viele Analysten weiterhin unbeirrt von ihr überzeugt.

Plug Power: Hohe Kursziele trotz Verluste

Trotz eines gemeldeten Verlusts pro Aktie (EPS) von 0,40 Dollar im zweiten Quartal 2023 – weit schlechter als das von Analysten prognostizierte EPS von -0,27 Dollar -, haben einige Analysten ihre Kursziele zwar gesenkt; sie liegen aber...