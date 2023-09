Plug Power-Aktie: Umsatz erreicht über 5 Milliarden!

Die Aktie des Unternehmens Plug Power konnte sich nach einem kurzfristigen Rückgang erfolgreich erholen. Trotz starkem Druck in den vorhergehenden Wochen, hat das Wertpapier eine entscheidende Grenze nicht unterschritten. In der letzten Handelswoche erlebte die Aktie einen Aufschwung von 5,45 Prozent und stoppte damit den Abwärtstrend bis zum 24. August effektiv. Nach dieser Erholungsphase nahm die Plug Power-Aktie wieder Kurs auf die 12 Euro-Marke an, musste allerdings im abgeschlossenen Handelsmonat eine Korrektur von 26 Prozent hinnehmen.

Marktkapitalisierung bleibt über 5 Milliarden!

Anleger hatten zuvor befürchtet, dass bei einer fortdauernden Korrektur die Marktkapitalisierung des Konzerns unter die Grenze von 5 Milliarden Dollar sinken könnte. Dieses Szenario wurde jedoch verhindert: Laut aktuellen Google-Finanzdaten...