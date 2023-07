Plug Power-Aktie: Überraschende Entwicklung im Vergleich zu Nel ASA!

Es lässt sich durchaus behaupten, dass Nel ASA positive Neuigkeiten geliefert hat. Am Samstag berichtete der norwegische Wasserstoff-Experte von einer weiteren Zuwendung in Höhe von 5,4 Millionen Dollar vom US-Verteidigungsministerium für die Entwicklung fortschrittlicher PEM-Elektrolyseur-Stacks. Trotz dieser positiven Meldung konnte die Aktie von Nel am Montag nicht zulegen – anders als der US-Konkurrent Plug Power: Hier stiegen die Papiere zum Wochenbeginn weiter an – ohne aktuelle Unternehmensmeldungen.

Fördermillionen für Plug Power und Nel ASA

Die Aktie von Plug erreichte letzte Woche am Mittwoch kurzzeitig einen Wert von 11,12 US-Dollar auf dem Handelsplatz in New York – ein Hochstand seit Mitte Juni. Allerdings fiel sie dann doch wieder deutlich zurück auf 9,81 Dollar bis Donnerstag. Seitdem kannten die...