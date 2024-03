Plug Power-Aktie: Überhaupt keine Gnade!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Markt hat mit den Amerikanern von Plug Power keine Gnade. Der Kurs konnte sich zwar am Freitag um gut 3 % nach oben schieben. Das reicht jedoch nicht, um die Analysten von einem Aufwärtstrend zu überzeugen. Per Wochensaldo liegt der Gewinn bei gut 4 %. Auch das ist gut oder zumindest ordentlich. Eventuell fehlt aber etwas.

Plug Power: Es fehlt entscheidend!

Die Notierungen reflektieren – aus der Sicht der Trend-Analysten – die jüngsten Impulse nicht hinreichend. Die wirtschaftlichen Impulse gehen an der Trend-Bildung vorbei. Dabei hatte Plug Power Zahlen zum letzten Quartal des vergangenen Jahres geliefert. Diese wurden ergänzt u m die Zahlen zum gesamten Jahr.

Dabei zeigte sich, dass der Umsatz tatsächlich bei weniger als 900 Millionen Dollar liegt oder lag. Das ist enttäuschend. Zuvor hat Plug Power noch am Ende des vergangenen Jahres einen Umsatz von deutlich mehr als 1 Mrd. Dollar angekündigt und damit die vorherigen Erwartungen bestätigt. Der Markt ahnte, dies würde nicht stimmen. Tatsächlich ist der Umsatz dann auch deutlich schwächer ausgefallen.

Gemessen an den Erwartungen sind die Nettoverluste sogar katastrophal: Die liegen bei gut 1,3 Mrd. Dollar. Der Markt war über lange Wochen davon ausgegangen, der Nettoverlust würde sich lediglich auf ein Volumen von über 950 Millionen Dollar beziehen. Noch vor ca. drei Monaten war der Verlust mit zwischen 700 und 800 Millionen Euro taxiert worden. Es sieht nicht so aus, als sollte Plug Power sich hier wirtschaftlich mit Ruhm bekleckert haben.

Aber: Das Unternehmen hat in dem Zug der Bekanntgabe der Zahlen auch eine Darlehenszusage von der US-Regierung über den Betrag von 1,6 Mrd. Dollar erhalten. Ein solches Darlehen ist in der gegenwärtigen Situation sicherlich eine wertvolle Hilfe – und ein Signal: Im Land des IRA-Pakts, des Inflation Reduction Acts, wird Geld in die Hand genommen. Auch zugunsten von Plug Power.

