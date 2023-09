Plug Power-Aktie: Der Turnaround?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat anders als sein Konkurrent Nel Asa am Mittwoch wenigstens wieder den Weg nach oben antreten können. Die Notierungen schafften ein kleines Plus von annähernd 1 %. Das ist nicht viel, allerdings steigt nun die Chance auf eine Beruhigung der Nerven, so sehen es die Chartanalysten.