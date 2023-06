Plug Power-Aktie: Trendwende im Blickfeld - Kursziel 10 US-Dollar?

Die Plug Power-Aktie konnte in letzter Zeit eine kleine Trendwende verzeichnen, nachdem sie im Preisbereich von rund 7,50 US-Dollar zunächst Halt gefunden hatte. Nun rückt aus technischer Sicht die glatte Marke von 10 US-Dollar als nächstes Kursziel ins Blickfeld, was auch psychologisch interessant ist. Trotzdem lässt sich ein übergeordneter Abwärtstrend nicht leugnen. Es gibt aber positive Nachrichten für das Unternehmen. Am Mittwoch gab Plug Power bekannt, dass es Energy Vault Holdings mit 8 Megawatt Wasserstoff-Brennstoffzellen beliefern wird. Diese sollen dazu dienen, die Stadt Calistoga im kalifornischen Weinland mit sauberer Energie zu versorgen, die bei Waldbränden und anderen Notfällen genutzt werden kann.

Bisher hat Energy Vault in Notfällen Dieselgeneratoren angemietet, um die Stadt mit Strom zu versorgen, wenn...