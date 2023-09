Plug Power-Aktie: Trendwende?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Aktie des US-amerikanischen Elektronikherstellers Plug Power hat den Wochenauftakt mit einem leichten Plus von 0,27 % abgeschlossen und lag somit bei 7,45 USD. Trotz dieses geringen Anstiegs befindet sich die Aktie im Wochenvergleich mit einer negativen prozentualen Veränderung von -8,4 % in einem schwierigen Fahrwasser. Interessant ist, dass HSBC, eine der weltweit führenden Investmentbanken, die Plug Power-Aktie gerade erst in ihr Portfolio aufgenommen und als “Buy” eingestuft hat. Diese Einstufung wirft die Frage auf, ob der jüngste Aufschwung ein Indikator für eine mittel- bis langfristige Erholung ist oder ob die Abwärtstendenz sich fortsetzen wird.

Analyse des gleitenden Durchschnitts und technische Indikatoren

Kurs: 7,45 USD

GD200: 11,29 USD (fallend)

Im Kontext des 10-tägigen gleitenden Durchschnitts (GD) zeigt...