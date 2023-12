Plug Power Aktie: Steht ein Kursausbruch bevor?

Die Aktie von Plug Power wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf +263,23% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Entwicklungen

Am 19.12.2023 verzeichnete Plug Power einen Rückgang von -3,86% an den Finanzmärkten. Dies führte dazu, dass sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -1,18% summierten. Dies könnte auf eine derzeitige pessimistische Stimmung am Markt hinweisen.

Kursziel und Analysteneinschätzungen

Das aktuelle Kursziel für die Aktie von Plug Power liegt bei 14,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird. Dies würde Investoren ein Potenzial von +263,23% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, besonders aufgrund des jüngsten Kursrückgangs.

Analyse der Analystenempfehlungen

Aktuell sprechen 11 Analysten von einem starken Kauf der Aktie, während 2 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch sind und die Aktie zum Kauf empfehlen. 16 Experten bewerten die Aktie neutral und empfehlen, sie zu halten, während 1 Experte sogar empfiehlt, Plug Power sofort zu verkaufen. Insgesamt sind daher immer noch 43,33% der Analysten zumindest optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den herkömmlichen Analystenempfehlungen wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt. Dieses Rating hat zuvor auf “Guru-Rating ALT” gelegen und ergänzt die positive Einschätzung der Analysten.

Insgesamt zeigen die Analysen und Prognosen, dass die Aktie von Plug Power derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und unterschiedliche Meinungen hervorruft. Anleger sollten daher weiterhin die Entwicklungen an den Finanzmärkten sowie die Einschätzungen der Analysten im Auge behalten.

