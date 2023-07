Plug Power-Aktie: Der Startschuss ist gefallen!

Plug Power hat am letzten Freitag der vergangenen Woche einen beachtlichen Gewinn an den Börsen verzeichnet. Mit einem Anstieg von nahezu 6% ist die Aktie auf dem besten Weg, eine relevante Marke von unten nach oben zu überqueren. Dies wäre ein wesentliches Indiz – vorausgesetzt in der neuen Woche kann dieser Trend fortgesetzt werden. Spezifische neue Nachrichten für Plug Power gab es allerdings nicht, sodass man davon ausgehen könnte, dass die gute Performance hauptsächlich durch positive Vorgaben aus den USA begünstigt wurde.

Keine aktuellen Meldungen für Plug Power

Momentan scheint es so, als würde Plug Power keine weiteren Neuigkeiten ankündigen. Erst mit den Quartalsberichten wird sich zeigen können, ob das Unternehmen erneut Richtung einer dauerhaften Erholung streben kann.

Am Freitag allerdings wurden Daten vom...