Plug Power-Aktie: Starten die Amerikaner jetzt schon durch?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat zum Ende der Woche Tempo aufgenommen. Die Aktie gewann am Donnerstag nach den schon vorhergehenden Gewinnen vom Dienstag und Mittwoch gleich in den ersten Handelsstunden weiter dazu. Der Titel verbuchte ein Plus von 1,3%. Das passt, auch wenn die Notierungen klar im formalen Abwärtstrend sind.