Plug Power Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Plug Power-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,26 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,71 USD, was einem Unterschied von -42,98 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-2,69 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Plug Power-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen legt nahe, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene negativ ist.

Eine positive Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven wurde in den letzten Wochen bei Plug Power festgestellt. Dies basiert auf einer erhöhten Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Das Sentiment und Buzz werden daher mit "Gut" bewertet.

Die Analystenmeinungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 6 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 18,22 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Plug Power-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.