Plug Power-Aktie: So sieht das Ende aus!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag an den Börsen sehr viele Federn gelassen. Am Ende wurden es mehr als -40 % Verlust an einem Tag. Das geschieht nicht grundlos und nicht zufällig, wissen Beobachter. Traurig ist es für Investoren dennoch. Es sieht so aus, als könne sogar das Ende für das Unternehmen eingeläutet werden.

Plug Power: Geld, Geld, Geld

Das Unternehmen selbst gab jedenfalls an, es benötige Geld oder so etwas wie “vielleicht” sogar Geld. Es geht um Wasserstoff-Probleme in den USA, die angeblich nicht lösbar seien oder jedenfalls die Geschäfte stocken lassen. Tatsächlich hat Plug Power seine Zahlen vorgelegt und dabei in jeder Hinsicht enttäuscht.

Im 3. Quartal hat das Unternehmen zu geringe Umsätze eingefahren. Der Umsatz kletterte am Ende nur um ca. knapp 10 %. Er hätte deutlich schneller steigen sollen. Die Verluste haben...