Plug Power Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Plug Power wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,5 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (4,45 USD) um -40,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,97 USD, was einer Abweichung von +12,09 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv. Positive Themen dominierten an sieben Tagen, während an sechs Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Plug Power gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Plug Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 16,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 16,94 %), was die Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) der technischen Analyse bewertet die Plug Power mit einem Niveau von 16,03 als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt mit einem Wert von 50,6 zur Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung als "Gut" für die Plug Power.