Plug Power-Aktie: So geht es weiter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power hat auch am Donnerstag an den Börsen enttäuscht. Gleich zu Handelsbeginn ging es für den Titel mit einem Abschlag von -0,7 % los. Die Notierungen sind und bleiben auf dem Weg, die Marke von 6 Euro anzugreifen. Dabei ist die Aktie in den vergangenen fünf Tagen bereits um mehr als -15 % abgeschmiert – dies zeigt, in welche Richtung es im Augenblick geht.