Plug Power-Aktie: Sie gibt nicht auf!

Plug Power konnte sich am Montag auf gutem Niveau halten. Die Amerikaner haben letztlich unter dem Strich den Kurs vom Vortag bestätigt: 3,55 Euro stehen am Ende des Handelstages auf dem Kurszettel. Das ist eine durchaus gute Nachricht. Denn damit hat Plug Power auch die recht guten Daten vom Freitag bestätigen können. Seinerzeit war der Wert mit dem Plus von 8 % recht ordentlich in das Wochenende gegangen. Die Notierungen waren schon am Donnerstag mit der Ausprägung von gut 4 % recht gut.

Plug Power: Dennoch gibt es Sorgen

Die Gewinne von 8 % am Freitag traten nach der Bekanntgabe der Quartals- und Jahreszahlen auf. Das bedeutet, der Titel hat derzeit einen Rückenwind durch seine eigenen Zahlen erreicht. Das ist ein gutes Signal. Tatsächlich waren die Verluste in den Jahreszahlen mit mehr als 1,3 Mrd. Dollar allerdings höher, als die Märkte dies zuvor angenommen haben.

Der Wert von Plug Power ist aus der Wahrnehmung von Analysten indes sogar noch unterbewertet. Die gehen derzeit lt. Marketscreener davon aus, die Aktie könne noch um gut 35 % steigen.

