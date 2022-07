Plug Power-Aktie: Schreck lass nach!

Nach einer ansehnlichen Erholung in der vorherigen Wochen gerieten die Märkte in den letzten Tagen mal wieder zunehmend unter Druck. Unter anderem sorgten einige enttäuschende Unternehmenszahlen für neuerliche Rezessionssorgen und auch weitere Drosselungen bei der Gasversorgung von Europa konnten die Stimmung nicht unbedingt heben. Direkt im Zusammenhang mit der Plug Power-Aktie steht all das nicht. Es bleibt aber dabei, dass… Hier weiterlesen