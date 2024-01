Plug Power-Aktie: Schon wieder ein Schock

Die Plug Power-Aktie (WKN: A1JA81) rauschte am Mittwoch im US-Handel um über -10% in den Keller und auch am Donnerstagmorgen geht es im europäischen Handel um fast -15% bergab. Der US-Wasserstoffspezialist fällt damit erneut auf ein 5-Jahrestief. Womit schockierte Plug Power diesmal die Börse?