Plug Power-Aktie: Ein Schock für die Anleger!

In jüngster Zeit hat Plug Power auf den Finanzmärkten erhebliches Interesse geweckt. Den US-Amerikanern gelang es, gegen Ende der vergangenen Woche trotz eines Rückgangs von nahezu -2% Aufsehen zu erregen. Mit Beginn der neuen Arbeitswoche jedoch stieg die Aktie leicht an und stabilisierte sich bei einem Preis über 11 Euro. Schließlich blieb sie zum Handelsschluss unverändert. Nun steht ein wichtiger Termin bevor.

Wichtiger Meilenstein für Plug Power: Wird der Aufwärtstrend bestehen bleiben?

Am 10. August wird Plug Power seine Quartalszahlen präsentieren müssen, was bisher keine Begeisterung unter den langjährigen Aktionären hervorruft, da das Unternehmen in puncto Berichterstattung oft enttäuscht hat.

Jedoch gibt es momentan durchaus positive Anzeichen dafür, dass sich dies ändern könnte, vor allem wenn man die starken...