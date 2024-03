Plug Power Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt ein besorgniserregendes Bild: Im Laufe des letzten Monats hat sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend getrübt. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Wenn wir uns die Intensität der Diskussionen des letzten Monats ansehen, erhalten wir Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Es wurde weniger über das Unternehmen diskutiert als zuvor und es rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Dementsprechend erhält die Aktie von Plug Power ein "Schlecht"-Rating.

Branchenvergleich des Aktienkurses: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -72,45 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Plug Power damit 115,71 Prozent unter dem Durchschnitt (43,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 52,17 Prozent. Plug Power liegt aktuell 124,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Plug Power vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Plug Power aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10,13 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,41 USD) könnte die Aktie somit um 196,92 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Plug Power somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Anleger: Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Plug Power auf sozialen Plattformen beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Plug Power aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Stimmung bezüglich Plug Power als "Neutral" eingestuft werden muss.