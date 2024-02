Plug Power Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Financial Strategies Acquisition Corp":

Für Plug Power liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Empfehlung für Plug Power aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 15,06 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 341,72 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Plug Power-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Plug Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,17 USD liegt, während der letzte Schlusskurs nur bei 3,41 USD lag, was einem Unterschied von -52,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,05 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Plug Power-Aktie in der technischen Analyse somit ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien mehrheitlich negative Meinungen zu Plug Power veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Plug Power als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 80,26, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 46,97 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.