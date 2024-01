Plug Power Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Analysten bewerten die Aktie von Plug Power auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 5 positiv, 2 neutral und keines negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Plug Power vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,57 USD, was einer Erwartung von 584,77 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Plug Power eingestellt waren. Es gab zwei positive und neun negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Daher erhält Plug Power in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnitts sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 7,78 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,42 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,23 USD unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt wird die Plug Power-Aktie daher in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.