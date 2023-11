Plug Power-Aktie: Der Schlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power kann sich auch am Dienstag nicht aus seiner neuen Rolle verabschieden. Der Titel musste weitere – 1 % hinnehmen. Damit setzt sich fort, was sich in den vergangenen Tagen andeutete: Die Aktie ist auf einem klaren Weg nach unten. Der Abwärtstrend könnte sogar zu ganz neuen Tiefstkursen für das laufende Jahrzehnt führen.

Plug Power: Das sind Vorzeichen!

Der Titel hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich verloren. Am Montag ging es um -4,24 % abwärts, am Dienstag verlor der Titel noch einmal. Damit ist deutlich geworden, dass die Börsen keine Hoffnung mehr zu haben scheinen, es könnte in den kommenden Tagen einen Ausbruch geben. Denn Plug Power hat ohnehin einen schweren Stand.

Es gibt keine neuen Nachrichten, die das Unternehmen an den Börsen platzieren könnte. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen war die...