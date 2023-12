Plug Power-Aktie: Schade!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat im Verlaufe des frühen Abends eine schöne Entwicklung nach oben genommen. Nun ging es für den Wert am späteren Abend wieder etwas weiter abwärts. Am Ende sieht es danach aus, als sollte die Aktie bei einem Plus von etwa 2 % stehen. Dies wiederum ist erfreulich, allerdings noch kein Durchbruch.

Da die Entwicklung auch ohne neue Nachrichten einherging, sieht es für [...] Hier weiterlesen