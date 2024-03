Plug Power-Aktie: Rot - überall rot!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Plug Power hat am Freitag an den Märkten gleich -0,7 % nachgegeben. Das liest sich wie ein nur minimaler Kursverlust, bedeutet jedoch einen Einschnitt. Denn der Titel hat auf diese Weise am fünften Tag hintereinander nachgegeben. Die Aktie befindet sich fast im freien Fall. Der Kurs ist vor allem auch aus Sicht der Statistiker sehr angeschlagen. Die spielen eine größere Rolle, weil die Aktie derzeit in allen zeitlichen Dimensionen geradezu rot leuchtet und keine Nachrichten mehr an den Markt kommen.

Plug Power: Die Verlustserie

Innerhalb von einer Woche ging es für die Aktie von Plug Power somit gleich um gut -15 % nach unten. Seit Jahresanfang waren -27 % zu verzeichnen und in sechs Monaten verlor der ohnehin schwache Titel klare -62 %. Die Frage: Was kann Plug Power dem entgegenhalten? Die Analysten haben offenbar eine andere Meinung.

