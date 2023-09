Plug Power-Aktie: Prognose 105% - wirklich?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Plug Power ist zum Abschied aus der Woche noch einmal mit einem kräftigen Minus von -2,3 % bestraft worden – Sind die Kurse von Plug Power in der Lage, auf mehr als 15 Euro zu klettern? Analysten sind optimistisch.

Plug Power ist faktisch an den Börsen noch immer nicht im Aufwärtstrend angekommen. Die US-Amerikaner haben am Freitag mit dem Minus gerade noch verhindern können, dass die Aktie unter 8 Euro fiel.

Innerhalb von einer Woche ging es um 7,7 % nach oben. Reicht das aber schon für einen kräftigen Ausbruch?

Allein die Analysten bleiben nach den aktuellen Schätzungen noch immer sehr optimistisch.

Plug Power: Wo kommen gut 105 % her?

Die aktuellen Schätzungen von Marktanalysten lt. Marketscreener belaufen sich für Plug Power auf einen Gewinn in Höhe von 105 %. Dies wäre in Euro gemessen am Ende der Betrachtungen ein...