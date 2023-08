Plug Power-Aktie: Potenzielle Kurssteigerung in Aussicht

Geschätzte Leserinnen und Leser,

die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Plug Power hat einen bemerkenswerten Lauf hingelegt. Allein am Montag konnte sie mehr als 10 % an Wert gewinnen. Der Markt zeigt sich gegenüber den Chancen von Plug Power äußerst optimistisch – oder? Auch der Dienstag brachte weitere Gewinne, wenn auch mit einem Plus von 0,4 % deutlich geringerer Ausmaß.

Trotzdem ist die Euphorie auf dem Markt ungebrochen – allerdings wird diese Stimmung bald auf die Probe gestellt. Für Plug Power und seine Analysten sowie Investoren steht ein wichtiger Termin bevor.

Plug Power: Die Bilanzprüfung steht vor der Tür

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Amerikaner momentan in einer positiven Phase stecken. Die Aktie hat in den letzten Wochen eine Aufwärtsspirale erlebt wie nie zuvor erwartet wurde. Dabei stieg ihr...