Plug Power-Aktie: Potenzial von 53 %?

Am Dienstag konnte Plug Power an den Aktienmärkten zunächst leicht zulegen. Jedoch waren die Gewinne der US-amerikanischen Firma weniger als 1 % und trotzdem verblieb die Aktie nach aktuellen Börsengewinnen in einer starken Position. Letztendlich erlitt Plug Power jedoch einen Verlust von -4 %. Dennoch sind sich Analysten einig, dass das Kurspotenzial noch beträchtlich ist, wobei ihre Prognosen beeindruckend sind. Offene Fragen bleiben allerdings bezüglich der weiteren Entwicklung nach Bekanntgabe der Quartalszahlen des Unternehmens am 10. August.

Plug Power: Was meinen Kursanalysten dazu?

In den letzten Zeiten hat sich das Bild von Plug Power an den Finanzmärkten deutlich verbessert, wie auch die steigenden Aktienpreise suggerieren. Die Titelaktie hat es jedoch nicht geschafft, sich dem durchschnittlichen Kursziel zu...