Plug Power-Aktie mit Potenzial? Das sagen die Experten

Nach einem erfolgreichen Jahr 2023 auf der Wall Street zeigen sich Experten auch für das neue Jahr 2024 positiv gestimmt. Besonders für die Wachstumsaktie Plug Power wird ein großes Potential gesehen. Während der Dow Jones Industrial um 13,7 Prozent zulegte und zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch erreichte, stieg der NASDAQ Composite insgesamt um 43,42 Prozent in den letzten 12 Monaten.

Auch für Wachstumsaktien war das vergangene Jahr äußerst erfolgreich. Mit Blick auf die florierende US-Wirtschaft und die Aussicht auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve gehen Experten davon aus, dass es auch im Bereich der Wachstumsaktien weiter aufwärts geht, wie von The Motley Fool berichtet wird. Besonders optimistisch sind einige Wall Street-Experten dabei für die Wachstumsaktie Plug Power.

Das Unternehmen für Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen profitiert von der zunehmenden Entwicklung hin zu umweltbewussteren, grüneren und innovativeren Mobilitätslösungen. Wie The Motley Fool betont, geht die Optimismus der Plug Power-Experten mit der weiteren Umstellung entwickelter Länder auf erneuerbare Energiequellen einher. Daher wurde das Konsenskursziel der Wall Street auf 9,13 US-Dollar festgesetzt, was einem Aufwärtspotenzial von 112,82 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau (4,29 US-Dollar am 04.01.2024 via NASDAQ) entsprechen würde.

Allerdings sieht die Situation aktuell nicht sonderlich rosig aus für Plug Power. Die Aktie musste im vergangenen Jahr starke Rückgänge von über 63 Prozent hinnehmen. Ob die Aktie also den Turnaround schaffen und um über 100 Prozent steigen wird, bleibt spannend. Dabei könnten eine Kapitalbeteiligung der SK Group und ein Joint Venture mit Renault aus dem Jahr 2021 entscheidende Faktoren sein.

Die Partnerschaft mit der SK Group beinhaltet Pläne, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge und Infrastruktur in asiatische Märkte zu bringen, wie von The Motley Fool erklärt wird. Das Joint Venture mit Renault zielt auf den europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge ab. Letztendlich strebt Plug Power ein breit gefächertes Wasserstoff-Ökosystem an. Dies ist jedoch kostspielig und das Unternehmen ist finanziell angeschlagen.

Bisher ist es nicht gelungen, die Profitabilität zu erreichen. Während das jährliche Umsatzwachstum laut The Motley Fool bei über 50 Prozent liegt, steigen die Umsatzkosten noch schneller. Daher wird zusätzliches Kapital benötigt, unter anderem um die Verbindlichkeiten in den nächsten 12 Monaten zu decken. Angesichts dieser Faktoren scheint ein Kursziel von 9,13 US-Dollar in weiter Ferne zu liegen.

Wie es für Plug Power weitergeht, bleibt also spannend. Anleger sollten in jedem Fall Vorsicht walten lassen. Trotz des großen Potenzials der Wachstumsaktie stellt die finanzielle Situation des Unternehmens eine Herausforderung dar. Die Zukunft des Unternehmens bleibt abzuwarten.

