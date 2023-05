- Plug Power-Aktie: Potenzial für die Zukunft!

Plug Power verzeichnete am Montag zu Beginn der neuen Woche deutliche Kursgewinne. Die Aktie konnte gleich zu Handelsbeginn in Deutschland beeindruckende Gewinne von über 2 % erzielen, was ein hoffnungsvolles Zeichen für die zukünftige Entwicklung ist. Trotzdem sind die aktuellen Notierungen weiterhin irritierend schwach. Vor einer Woche schien es kurzzeitig besser für das US-amerikanische Unternehmen auszusehen.

Plug Power: Ein Funke Hoffnung

Die Kurse konnten kräftig anziehen, als Grund dafür galten Aufträge zur Lieferung von Elektrolyseuren – drei Geschäfte in Europa wurden bekanntgegeben. Der Aktienkurs stieg merklich und die Idee entstand, dass Plug Power möglicherweise mit positiven Nachrichten wieder einen positiven Einfluss auf die Börsenentwicklung nehmen könnte.

Allerdings sieht es momentan nicht danach aus, da...